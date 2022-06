Ein am Freitag im Rhein bei Biebesheim untergegangener Mann ist tot aus dem Fluss geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche des 28-Jährigen am Samstagabend in Höhe der Städte Mainz und Wiesbaden aus dem Wasser gezogen.

Der Mann aus Darmstadt hatte seit Freitagabend als vermisst gegolten. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienste, der Polizeifliegerstaffel

...