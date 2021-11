28 Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung auf der B 47

Bürstadt. Insgesamt 28 Verkehrsteilnehmer müssen nach einer Kontrolle auf der Bundesstraße 47 am Sonntag (31.10.) mit einem Fahrverbot rechnen. Zwischen 8.40 Uhr und 13.00 Uhr hatten Beamte der Verkehrsinspektion eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Bürstadt durchgeführt. In diesem Bereich, am Ende der dortigen Ausbaustrecke, liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h, für Lastwagen ab 7,5 Tonnen gilt hingegen nur 60 km/h.

Von insgesamt 1223 gemessenen Fahrzeugen waren 641 und damit mehr als jeder Zweite, zu schnell unterwegs. Für 245 Ertappte bedeutet dies ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Zusätzlich mit einem Fahrverbot müssen 28 Verkehrsteilnehmer rechnen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der 160 km/h auf dem Tacho hatte. Für ihn hat die Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie drei Monate ohne Führerschein zur Folge.