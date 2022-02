275 "Spaziergänger" in Bensheim und Auerbach

Bensheim. In Bensheim und Auerbach waren am Montagabend wieder „Spaziergänger“ unterwegs, um gegen die Corona-Politik der Regierung unangemeldet zu demonstrieren. Nach Polizeiangaben marschierten 215 Personen durch die Innenstadt, in Auerbach waren es 60. „Es gab wie in den vergangenen Wochen auch keine besonderen Vorkommnisse“, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage mit. Im gesamten Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Südhessen habe es 35 solcher Veranstaltungen mit 1770 Teilnehmern gegeben, dazu kamen sieben Gegendemonstrationen mit 160 Personen. Die meisten „Spaziergänger“ kamen mit 320 in Reinheim zusammen. Nach Auskunft der Polizei ist die Teilnehmerzahl in ganz Südhessen im Vergleich zu den Vorwochen rückläufig.

