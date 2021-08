262 neue Corona-Fälle / Inzidenz in Hessen bei 19,7

Coronavirus. In Hessen sind innerhalb eines Tages 262 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die landesweite Wocheninzidenz sank minimal von 19,8 auf 19,7, wie am Donnerstag aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging (Stand 3.14 Uhr). Auch in der Stadt Frankfurt sank der Wert wieder unter die Marke von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, er lag am Donnerstag bei 30,3 nach 35,6 am Mittwoch.

Die Zahl der Toten erhöhte sich um 2 auf 7592. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser werden nach Daten des Divi-Registers der Intensivmediziner vom Donnerstagmorgen (Stand 7.19 Uhr) 44 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 16 von ihnen müssen beatmet werden.