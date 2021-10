2601 Fälle von Telefonbetrug in Hessen im vergangenen Jahr

Trickbetrug. Gut 8,5 Millionen Euro haben Telefonbetrüger laut Polizeilicher Kriminalstatistik in Hessen im vergangenen Jahr ergaunert. Das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) erfasste nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 2601 Fälle und 774 Versuche. "Neben dem klassischen Enkeltrickbetrug, bei dem sich die Anruferin oder der Anrufer als ein in Not geratener Verwandter ausgibt und um Hilfe in Form einer Geldzahlung bittet, hat sich in den vergangenen Jahren ein weiteres Phänomen entwickelt: Der Anruf durch falsche Polizeibeamte beziehungsweise falsche Amtsträger", sagte HLKA-Pressesprecherin Laura Kaufmann-Conrad.

Tipps gegen Telefonbetrüger Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 an, betont das Hessische Landeskriminalamt (HLKA). Gebe sich der Anrufer als Amtsperson (Polizei, Staatsanwaltschaft) oder Rechtsanwalt aus, solle man beim geringsten Zweifel das Telefonat beenden und bei der entsprechenden Behörde anrufen. "Recherchieren Sie die Telefonnummer der Behörde selbst. Wählen Sie im Zweifelsfall die Notrufnummer 110", rät das HLKA. Weitere Tipps: Nie am Telefon über persönliche oder finanzielle Verhältnisse reden. Sofort auflegen, wenn der Anrufer Druck ausübt. Mit der Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf reden. Niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen übergeben, auch nicht angeblichen Polizeibeamtinnen und -beamten. "Wenn Sie im Nachgang befürchten, Opfer eines Betruges geworden zu sein, wenden Sie sich sofort an die Polizei und erstatten Sie Anzeige", rät das HLKA.

Aufgeklärt wurden 2020 laut HLKA rund 57 Prozent entsprechender Straftaten. Sobald das Geld aus einem Betrug im Besitz der Täter ist, werde es meistens zeitnah an Mittäter weitergegeben oder ins Ausland transferiert, erklärte Kaufmann-Conrad. Nur unmittelbare Festnahmen durch die Polizei könnten den endgültigen Verlust des Geldes oder von Wertgegenständen verhindern. "Bei nachgelagerten Ermittlungen ist eine Wiedererlangung des Geldes oft aussichtslos."