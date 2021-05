26 neue Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße am Mittwoch

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind heute 26 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 10.758 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim, Bürstadt (3), Grasellenbach (2), Groß-Rohrheim, Heppenheim (4), Lampertheim (5), Lorsch, Mörlenbach, Rimbach (2), Viernheim (2), Wald-Michelbach (3) und Zwingenberg. Ein Fall aus Bensheim wurde aus der Statistik gestrichen, weil der Patient nicht im Kreisgebiet wohnt. Insgesamt sind beim Kreis zurzeit 532 aktive Infektionen bekannt.

Das Bekämpfungskonzept des Landes Voraussetzung für die Stufe 1 ist, dass im Kreis die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 sinkt. Falls die Inzidenz nach der Stufe 1 weitere 14 aufeinanderfolgende Tage unter 100 liegt oder sobald sie fünf aufeinanderfolgende Tage lang die Zahl 50 unterschreitet, greift die zweite Öffnungsstufe. Ein Überblick: Kontakte Stufe 1: Erlaubt sind zwei Haushalte plus geimpfte und genesene Bürger. Stufe 2: Möglich sind dann zwei Haushalte oder 10 Personen. Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Einkaufen Stufe 1: Wie bislang kann der erweiterte täglicher Bedarf eingekauft werden. Im übrigen Einzelhandel gilt "Click and meet" mit dem Tragen einer medizinischen Maske. Ein aktueller Corona-Test wird empfohlen. Stufe 2: Alle Geschäfte werden mit Zugangsbeschränkungen und Maskenpflicht geöffnet. Ein aktueller Corona-Test wird empfohlen Kitas Stufe 1 und 2: Es gilt Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Schulen Stufe 1: Die Klassen 1 bis 6 haben Präsenz- und die Klassen 7 bis 11 Wechselunterricht. Für die Abschlussklassen ist ebenfalls Präsenzunterricht möglich. Eine Testpflicht zweimal pro Woche ist angeordnet. Stufe 2: Alle Klassen haben wieder Präsenzunterricht. Es gibt eine Testpflicht zweimal pro Woche. Gastronomie / Tourismus Stufe 1: Die Außengastronomie wird mit Auflagen geöffnet. Erforderlich sind ein aktueller Corona-Test, Abstand, die Sitzplatzpflicht sowie die Aufnahme von Kontaktdaten. In Clubs und Diskotheken ist die Öffnung als Außengastronomie möglich. Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen und Campingplätze können unter Auflagen öffnen. In Betrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen wie beispielsweise Frühstücksräumen gilt: Eine Auslastung mit maximal 60 Prozent, ein Corona-Test bei Anreise und zweimal pro Woche. Stufe 2: Auch drinnen kann mit Auflagen geöffnet werden. Dazu zählen ein aktueller Corona-Test, Abstand, die Sitzplatzpflicht und die Aufnahme der Kontaktdaten der Gäste. Draußen gilt weiterhin: Abstand, eine Sitzplatzpflicht und die Aufnahme der Kontaktdaten. Ein aktueller Test wird empfohlen. Clubs und Diskotheken: Die Öffnung als Bar oder Gastronomie ist möglich. Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen unter Auflagen geöffnet werden. In Betrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen darf die Auslastung bei maximal 75 Prozent liegen. Es soll Corona-Tests bei der Anreise sowie zweimal pro Woche geben. Sport Stufe 1: Sport ist entsprechend der geltenden Kontaktregeln möglich. Fitnessstudios dürfen mit Kontaktdatenerfassung, einem aktuellem Test und Terminvereinbarung öffnen. Schwimmbäder bleiben geschlossen. Bei Gruppensport für Kinder bis einschließlich 14 Jahren gilt: Er ist wie bisher möglich Stufe 2: Auch Mannschaftssport ist mit Hygieneauflagen möglich. Ein aktueller Test wird empfohlen. Schwimmbäder können ohne Testpflicht öffnen. Kultur / Freizeit Stufe 1: Draußen öffnen können Zoos, Freilichtmuseen und Freizeitparks - mit Auflagen und einer Anmeldepflicht. Drinnen können Museen, Schlösser und Zoos mit einer Anmeldung und einer medizinischen Maske besucht werden. Ein Corona-Test wird empfohlen. Stufe 2: Mit Auflagen werden auch Innenräume von Freizeitparks geöffnet. Ein aktueller Test wird empfohlen. Veranstaltungen Stufe 1: Drinnen werden Veranstaltungen nur zu bestimmten Zwecken und mit Auflagen möglich gemacht. Dabei geht es etwa um berufliche Veranstaltungen oder Zusammenkünfte von öffentlichem Interesse sowie Gottesdienste. Draußen: Bis 100 ungeimpfte Personen werden unter strengen Auflagen erlaubt. Die Kontaktdaten müssen erfasst werden, ein aktueller Test muss vorliegen. Mehr Teilnehmer sind im Einzelfall möglich. Stufe 2: Drinnen können sich dann bis zu 100 ungeimpfte Personen mit Auflagen aufhalten. Erforderlich sind ein aktuelles negatives Test-Ergebnis und die Kontaktdatenerfassung. Mehr Teilnehmer sind im Einzelfall möglich. Draußen: Bis 200 ungeimpfte Personen sollen erlaubt werden. Ein aktueller Test wird empfohlen. Dienstleistungen / Körperpflege Stufe 1: Mit Auflagen können auch diese Anbieter öffnen. Es gilt eine Terminpflicht, die Kontaktdatenerfassung muss geregelt sein und ein aktueller Test mitgebracht werden. Stufe 2: Mit Auflagen kann geöffnet werden. Dazu zählen die Terminpflicht und die Kontaktdatenerfassung. Ein aktueller Corona-Test wird empfohlen. (lhe)

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 23 Patienten behandelt. Darunter sind 20 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Der Kreis veröffentlicht keine eigenen Inzidenzwerte mehr. In den vergangenen sieben Tagen sind 172 Infektionen gemeldet worden, was einer Inzidenz von 63 entspricht. Morgen wird der Wert auf 57 sinken.

Das Berliner Robert-Koch-Institut RKI hat für heute (Stand: 3.12 Uhr) eine Inzidenz von 62,9 (Vortag: 71,0) für den Kreis Bergstraße ermittelt. Dieser Wert liegt inzwischen seit fünf Werktagen unter 100, sodass zum Freitag, 21. Mai, weitere Lockerungen in Kraft treten. Beim RKI sind für den Kreis 10.733 Infektionsfälle und 318 Todesopfer registriert. Das Landratsamt hat die Opferzahl heute angeglichen und zwei beim RKI zusätzlich gemeldete Tote aus Bensheim in seine Statistik aufgenommen. Bisher war das Gesundheitsamt von insgesamt 316 Opfern ausgegangen.

In Hessen haben sich 1170 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich 280.751 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 24 auf nun 7175.