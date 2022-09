Darmstadt. Mehrere Männer haben einen Mann vor einem Kiosk in Darmstadt angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, näherten sich am Donnerstagabend mindestens vier Männer unvermittelt dem 26-Jährigen. Sie schlugen ihm mit einem zunächst nicht bekannten Gegenstand gegen den Kopf. Der 26-Jährige aus Darmstadt erlitt dabei eine Schnittverletzung, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob der Tat Streitigkeiten vorausgingen, sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

