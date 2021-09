25 neue Infektionsfälle im Kreis

Corona. Für den Kreis Bergstraße meldete Landrat Christian Engelhardt am Samstagabend 25 neue Corona-Infektionsfälle, aber keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Allein sechs Neuinfektionen gab es in Viernheim, außerdem unter anderem drei in Heppenheim sowie je eine in Lautertal, Lindenfels und Lorsch. Zehn Personen werden im Kreis Bergstraße mit einer Corona-Infektion stationär behandelt, eine davon intensivmedizinisch.

Die Inzidenz für den Kreis wurde am Samstag vom Robert Koch-Institut (RKI) mit 86,3 angegeben, nach 87,8 am Freitag. Dieser Wert wird am Sonntag weiter sinken, weil die Zahl der Neuinfektionen deutlich unter der vom Samstag der Vorwoche (37) lag. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 2,1 pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche betrug der Wert 2,62.