25-Jähriger bei Einbruch in Supermarkt auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Darmstadt. Ein 25 Jahre alter Mann mit festen Wohnsitz in Pfungstadt ist am späten Mittwochabend (12.5.) bei dem Einbruch in einen Supermarkt in der Eschollbrücker Straße auf frischer Tat ertappt und noch vor Ort von der Polizei festgenommen worden.

Gegen 22.40 Uhr hatte sich der Pfungstädter gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft und unter anderem Alkohol zum Abtransport bereitgelegt. Die durch die Auslösung des Alarms herbeigeeilte Polizeistreife stellte den 25-Jährigen am Tatort und nahm den Tatverdächtigen fest. Er wurde von den Beamten mit zur Wache genommen und musste dort eine erkennungsdienliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder nach Hause entlassen.