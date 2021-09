240 000 neue Wohnungen ohne Flächenverbrauch im Rhein-Main-Gebiet möglich

Darmstadt. Mit dem Aufstocken bestehender Wohnhäuser könnten einer Untersuchung des Eigentümerverbands Haus & Grund zufolge im Rhein-Main-Gebiet bis zu 240 000 neue Wohneinheiten ohne weiteren Flächenverbrauch entstehen. Ermittelt hat diesen Wert Professor Dr. Ing. Karsten Tichelmann von der Technischen Universität Darmstadt, wie Haus & Grund in Hessen mitteilte. Das Potenzial an neuen Wohneinheiten durch Aufstocken ist demnach binnen zwei Jahren um 24 000 gestiegen. Mit einer "Deutschlandstudie" untersucht Tichelmann regelmäßig, wie neuer Wohnraum geschaffen werden kann, ohne dafür der Natur Flächen zu entziehen.

Die hessische Landesregierung will den Verbrauch von Flächen bis zum Ende dieser Legislaturperiode auf 2,5 Hektar pro Tag senken. 2020 waren täglich 2,63 Hektar im Land verbraucht worden. Im Rhein-Main-Gebiet sind Haus & Grund zufolge seit 2018 um die 4200 neuen Wohnungen durch das Aufstocken von Gebäuden entstanden. Der Verband fordert, das vorhandene Potenzial in Zukunft besser zu nutzen, vor allem da die Bevölkerung in der Region bis 2030 um voraussichtlich 300 000 neue Einwohner wachsen solle.