24 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße Donnerstag

Am Donnerstag wurden vom Landratsamt des Kreises Bergstraße 24 weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz für den Kreis (die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, bezogen auf 100 000 Einwohner) wurde vom Berliner Robert Koch-Institut mit 79 angegeben.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon eines mit einem mit Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt, jedoch nicht invasiv beatmet werden muss.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen bleibt relativ hoch. Binnen eines Tages wurden im Bundesland 834 weitere Fälle bestätigt, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht (Stand 3.15 Uhr). Am Tag davor waren mehr als 1000 Neuinfektionen gemeldet worden. Es wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, stieg von 60,6 am Vortag auf 63,4. Seit Beginn der Pandemie meldeten die hessischen Gesundheitsämter 304 440 Corona-Fälle. 7625 Menschen starben an oder mit dem Erreger.

In den Regionen liegen mehrere Städte und Kreise wieder deutlich über einer Inzidenz von 50. Den höchsten Wert wies den Angaben zufolge die Stadt Offenbach mit einem Wert von 97,5 vor Frankfurt (92,4) und Kassel (83,6) auf.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten des Divi-Registers vom Donnerstag (Stand: 7.19 Uhr) 74 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 24 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. red/dpa

