24-Jähriger wendete auf der Autobahn und fuhr als "Geisterfahrer" durch Rettungsgasse

Südhessen. Am Samstag (25.12.) gegen 14 Uhr kam es auf der A 6 am Autobahndreieck Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Fahrzeugbrand, der vermutlich durch einen technischen defekt ausgelöst wurde. Der Streckenabschnitt

musste für die Löscharbeiten von der Polizei kurze Zeit voll gesperrt werden.

Im dadurch entstandenen Stau wendete gegen 14.25 Uhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines grauen Peugeot 2008 und fuhr als "Geisterfahrer" mit seinem Auto zunächst in der bereits von den anderen Verkehrsteilnehmern gebildeten Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung sowie anschließend zwischen den beiden Hauptfahrstreifen, mittig auf der Fahrstreifenbegrenzung im Kurvenbereich, um auf die A 6 in Richtung Autobahnkreuz Viernheim zu gelangen.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann von einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen gestoppt werden. Ihm droht nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Die Beamten der Autobahnpolizei suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten und dem Geisterfahrer möglicherweise sogar ausweichen mussten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.