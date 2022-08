24 alte Bahnstrecken in Hessen auf dem Prüfstand

Hessen. Nach einem aktualisierten Bericht zur Reaktivierung alter Bahnverbindungen werden landesweit 24 Strecken geprüft. Nach dem Bericht von Hessen Mobil wurden seit 1995 sieben stillgelegte Strecken reaktiviert, elf Strecken würden derzeit untersucht oder bereits geplant. Diese 24 Strecken umfassen Hessen Mobil zufolge einen Raum von 103 Gemeinden, in denen mehr als 1,3 Millionen Menschen leben. "Zwischen 1920 und 2010 wurde auf 67 Strecken in Hessen der Schienenverkehr eingestellt", heißt es in dem Bericht.

"Die Schiene ist ein umwelt- und klimafreundlicher Verkehrsträger", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zu dem Bericht. "Die Reaktivierung stillgelegter Strecken ist ein Beitrag, auch abseits der Ballungsräume attraktive Alternativen zum Auto anzubieten."

