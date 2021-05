23 Jahre alter Masken-Verweigerer festgenommen

Wiesbaden. Ein uneinsichtiger Masken-Verweigerer ist in einem Wiesbadener Bekleidungsgeschäft vorübergehend festgenommen worden. Der 23-Jährige habe den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht getragen und sich trotz mehrfacher Aufforderung der Verkäufer und der alarmierten Beamten geweigert, eine Maske aufzusetzen oder den Laden zu verlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizei habe den uneinsichtigen Mann am Freitag in dem Laden daher festgenommen. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt, wie es im Polizeibericht heißt. Dagegen wehrte sich der Mann so heftig, dass eine zweite Streife zur Unterstützung angefordert wurde. Der 23-Jährige wurde mit auf die Wache genommen und kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt. Es wurden aber mehrere Strafverfahren eingeleitet.

