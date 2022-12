23-Jähriger in Mannheim ausgeraubt

Mannheim. In Mannheim ist ein 23-Jähriger am Freitagnachmittag ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann gegen 16.30 Uhr im Geraer Ring von zwei Unbekannten mit einem Schlagstock sowie einem Messer bedroht worden sein. Diese forderten ihn auf, sein Bargeld herauszugeben. Nachdem der 23-Jährige sein Portmonee ausgehändigt hatte, flohen die Täter in Richtung des Vogelstangsees. Durch die Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter bislang nicht ergriffen werden. Der erste Täter soll ungefähr 170 cm groß sein, eine kräftige Statur sowie eine helle Hautfarbe besitzen und eine Mütze, Schal, schwarze Jacke und weiße Nike Schuhe getragen haben. Der zweite Täter soll rund 180 cm groß, schlank, helle Hautfarbe und kurze blonde Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 - 1744444 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1