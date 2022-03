23 Führerscheine an Fastnacht eingezogen

Darmstadt/Bergstraße. Über Fastnacht setzten sich auch in diesem Jahr trotz vorheriger Ankündigung intensiver Kontrollen durch die Polizei wieder zahlreiche Autofahrer ans Steuer, obwohl sie zuvor Alkohol getrunken oder Rauschmittel genommen hatten.

Vor dem Hintergrund, dass viele Veranstaltungen aufgrund der Pandemielage und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine ausfielen, ist die Bilanz aus Sicht der Polizei umso erstaunlicher: Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch ereigneten sich in Südhessen 16 Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol im Spiel war. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Die Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten in Darmstadt sowie in den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und im Odenwaldkreis während der „tollen Tage“ insgesamt 1796 Fahrzeugführer. Davon mussten sich 400 wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer einem Atemalkoholtest unterziehen. In 30 Fällen bestätigte sich dieser Verdacht. Darüber hinaus wurden 26 Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss festgestellt.

23 Autofahrer werden zunächst einmal auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen müssen, da ihre Führerscheine sofort sichergestellt wurden. pol