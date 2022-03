220 "Spaziergänger" in Bensheim und Auerbach

Bensheim. In der Bensheimer Innenstadt sowie in Auerbach waren auch am vergangenen Montag wieder „Spaziergänger“ unterwegs, um unangemeldet gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Nach Polizeiangaben zogen in Bensheim 180 Personen durch das Zentrum, in Auerbach waren es demnach 40. „Die Teilnehmerzahlen sind überall rückläufig“, so eine Polizeisprecherin, die von einem friedlichen Verlauf sprach. Im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Südhessen gab es am Montagabend 34 solcher Veranstaltungen sowie fünf Gegendemonstrationen mit laut Polizei zusammengenommen 1700 Teilnehmenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1