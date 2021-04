2178 weitere Corona-Infektionen in Hessen

Coronavirus. In Hessen sind weitere 2178 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden, erhöhte sich um 27 auf insgesamt 6675, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht (Stand 3.09 Uhr). Insgesamt sind seit Beginn der Corona-Pandemie landesweit 246 957 Infektionen nachgewiesen worden.

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen, erhöhte sich auf 156,8. Am Vortrag hatte sie 156,1 betragen. Am höchsten war die Inzidenz am Mittwoch mit einem Wert von 288,5 im Landkreis Limburg-Weilburg. In der Stadt Offenbach lag der Wert den Angaben zufolge bei 287,8, im Kreis Hersfeld-Rotenburg bei 249,3.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin von Mittwoch (Stand 7.19 Uhr) 455 Covid-19-Patienten, von denen 213 beatmet wurden. 1724 von 1947 verfügbaren Intensivbetten waren belegt, auch von Menschen mit anderen Krankheiten.