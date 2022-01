2037 Tiere von 166 Arten im Heidelberger Zoo

Heidelberg. Im vergangenen Jahr 2021 kamen insgesamt 446 093 Besucher in den Heidelberger Zoo. Das sind zwar weiterhin weniger Besucher, als in den Jahren vor der Pandemie, für den Zoo bedeutet dies nach eigener Einschätzung jedoch ein erfreuliches Jahresergebnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besonders im Mai und August 2021 hätten mit jeweils über 60 000 Personen überdurchschnittlich viele Menschen den Zoo besucht. Die Besucherzahlen für Oktober und November zeigten an, dass das Heidelberger Zoo-Leuchten als abendliches Zoo-Erlebnis sehr gut angekommen sei.

„Wenn das Jahr 2022 gut verläuft, können wir wieder über Investitionen sprechen und unsere Projekte endlich weiter vorantreiben,“ sagt Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann. An erster Stelle stehen demnach das Flamingohaus sowie der Umbau der Gorilla-Anlage. Für den Herbst 2022 ist wieder das Heidelberger Zoo-Leuchten geplant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach den jetzt vorliegenden Inventur-Zahlen lebten zum 31. Dezember 2021 2037 Tiere in 166 Arten im Heidelberger Zoo (Säugetiere: 515 Individuen in 53 Arten; Vögel: 436 Individuen in 84 Arten; Reptilien: 76 Individuen in 15 Arten; Amphibien: 6 Individuen in 2 Arten; Fische: 892 Individuen in 8 Arten; Wirbellose: 112 Individuen in 4 Arten). Der Gesamtbestand ist damit leicht gewachsen. Die drei Tigerjungtiere vergrößerten im Februar den vom Aussterben bedrohten Bestand der Sumatratiger, die Syrische Braunbärin Merle wurde im Januar geboren und bei den Elefanten lebt mit Namsai seit Mai 2021 „einer mehr“ in der Jungbullen-WG. Faultiere, Ägyptische Landschildkröten, Krontauben, Waldrappe und Grünwangenamazonen freuten sich ebenfalls über Nachwuchs, ebenso die Roten Pandas. Das Rote Panda Jungtier starb überraschend im Januar 2022, die Todesursache wird noch untersucht. Als neue Tierarten zogen 2021 bei den Säugetieren unter anderem die Kronenmakis und die Hinterwälder Rinder, bei den Vögeln kamen die Regenbogentukane und die in der Natur ausgestorbenen Vietnamfasane dazu. red