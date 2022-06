Hemsbach. Am Dienstagnachmittag ist es einem oder mehreren unbekannten Tätern auf bislang unbekannte Weise gelungen, in ein Wohnhaus in der Stolper Straße in Hemsbach einzudringen und Schmuck im Wert von über 20000 Euro zu erbeuten. Da derzeit noch keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, sucht das Polizeirevier Weinheim Zeugen und bittet die, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1