Darmstadt. In Darmstadt sind für Freitag (19.2.) 20 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 3899 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. 3676 davon betrachtet das Gesundheitsamt als wieder genesen. Die Inzidenz liegt derzeit bei 50,0.

