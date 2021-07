20 000 Euro Schaden durch Randalierer

Bergstraße. Auf dem Gelände einer Grundschule in Grasellenbach haben noch Unbekannte Schäden in Höhe von rund 20 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei gestern mitteilte, lag die Tatzeit bereits am vergangenen Wochenende.

In dem Zeitraum wurde der Putz der Turnhalle mit Steinen und Schneidewerkzeug bis auf die Dämmung beschädigt. An den verbauten Gewebematten und Isolierplatten wurde gezündelt. Zudem wurde in einem Klassenzimmer das Lehrerpult aus der Verankerung gerissen.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tätern und fragt: Wer hat Personen in den zurückliegenden Wochen außerhalb der Schulzeit auf dem Gelände bemerkt? Die Ermittlungen hierzu führen Beamte in Wald-Michelbach (Telefon: 06207 / 94050). pol