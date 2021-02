Bergstraße. Am vergangenen Wochenende hat die Polizei 59 Personen in Lorsch, Heppenheim, Rimbach und Fürth kontrolliert, von denen 19 keinen Mundschutz getragen haben. Auch am kommenden Wochenende sind Polizisten an der Bergstraße unterwegs – denn aufgrund des schönen Wetters zieht es viele Menschen nach draußen, wobei nicht immer die aktuell gültigen Corona-Regeln beachtet werden.

Polizei ist unterwegs

AdUnit urban-intext1

Sogenannte „Hotspots“, also Orte, an denen sich Vorfälle erfahrungsgemäß häufen, gebe es an der Bergstraße aber nicht: „Man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel auf Spielplätzen einiges los sein wird, wenn das Wetter gut ist“, berichtet Christiane Hansmann aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage dieser Zeitung. „Da in unserer Region aber quasi jede Ecke sehenswert ist, kann man nicht gezielt Orte ausmachen, an denen sich mehr Menschen treffen werden und sich zum Beispiel nicht an die nötigen Abstände halten“, so Hansmann. Allerdings seien Kollegen unterwegs und einsatzbereit, wenn sie derartige Vorfälle sehen oder gemeldet bekommen. ssr