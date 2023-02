19-Jähriger wirft Flaschen auf Rettungswagen und greift Polizisten an

Frankfurt. Ein 19-Jähriger soll in Frankfurt Flaschen auf einen Rettungswagen geworfen und anschließend Polizisten angegriffen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es am Freitagabend auf der Einkaufsstraße Zeil in einem Shoppingcenter zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen gekommen. Dabei sprühte ein Beteiligter Pfefferspray in die Menge und flüchtete. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzten Personen. Der 19-Jährige mutmaßlich Flaschenwerfer wurde bis zum Eintreffen der Polizei von Sicherheitsmitarbeitern festgehalten. Als die Beamten den jungen Mann aufs Revier brachten, widersetzte er sich, beleidigte die Polizisten und trat und spuckte nach ihnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1