19-Jähriger von S-Bahn erfasst - Polizei geht von Unfall aus

Frankfurt/Main. Ein junger Mann ist in Frankfurt von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß zwischen den Stationen Frankfurt-Rödelheim und Frankfurt-Westbahnhof kam es am Mittwochabend, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Sie geht nach eigenen Angaben derzeit von einem Unfall aus. Warum sich der 19-Jährige an den Gleisen befand, war zunächst noch unklar.

Der Lokführer hatte ihn nicht gesehen, bemerkte laut Polizei aber einen Schlag an seinem Triebfahrzeug, stoppte die Bahn in Rödelheim und alarmierte die Notfall-Leitstelle. Sogenannte Notfallmanager fanden den Schwerverletzten schließlich an der Stelle der Kollision. Der 19-Jährige kam in die Frankfurter Uniklinik und musste notoperiert werden. Der Bahnverkehr wurde durch den Vorfall erheblich beeinträchtigt.