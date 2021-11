185 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Freitag

Coronavirus Hessische Unternehmer für 3G-Regelung in Betrieben - mehr Präzision

Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) befürwortet die neue 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Zwar habe die Politik zu spät gehandelt, dennoch sei 3G der richtige Ansatz und "der Schlüssel zur weiteren Verbesserungen beim coronabedingten Arbeitsschutz in den Betrieben", teilte VhU-Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

