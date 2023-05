184 kaum spürbare Erdbeben in Hessen im vergangenen Jahr

Hessen. 184 kaum spürbare Erdbeben hat es im vergangenen Jahr in Hessen gegeben. Dies teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch in seinem Jahresbericht für das Jahr 2022 mit.

Der Schwerpunkt der Aktivität befand sich mit über 100 Erdbeben mit einer maximalen Magnitude von 2,2 an der Grenze zu Rheinland-Pfalz östlich von Bad Schwalbach im Taunus.

Laut HLNUG ist diese Region seit mehreren Jahren vermehrt mit einer großen Zahl an schwachen Erdbeben aktiv. Keines der Beben sei von vielen Menschen wahrgenommen worden, da Erdbeben erst ab der Magnitude 3 verbreitet spürbar seien. Weitere Erdbeben wurden im Oberrheingraben, im Mittelrheintal, im Odenwald und im Hintertaunus lokalisiert.

Der Hessische Erdbebendienst des HLNUG misst alle seismischen Ereignisse in Hessen und veröffentlicht seit 2016 jährlich einen Bericht dazu.