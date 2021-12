183 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Mittwoch

Einzelhandel 2G-Kontrollen beim Weihnachtseinkauf in Heppenheim laufen gut

„Darf ich bitte Ihren Impfnachweis sehen?“ Ohne 2G-Nachweis geht nichts mehr im Einzelhandel. Wer nicht geimpft oder genesen ist, oder das nicht nachweisen kann, der muss draußen bleiben. Wir haben in der Heppenheimer Innenstadt nachgefragt, wie es läuft mit der Regelung, die Kunden und Händler ausgerechnet während des Weihnachtsgeschäfts trifft. „2G läuft gut“, sagt Petra Fischer zufrieden. Die Kunden, die zum Raumausstatter in der Fußgängerzone kommen, zücken Impfnachweis und Personalausweis meist schon automatisch: „Sie haben alles dabei und sind auch verständnisvoll. Ich habe mir das ein bisschen komplizierter vorgestellt.“ {element} Der ein oder andere brauche zwar ein bisschen lang, um in den Taschen alles zusammenzusuchen, doch das nimmt man gerne in Kauf. Für Petra Fischer hat das Ganze auch noch einen netten Nebeneffekt: „Manche Kunden kommen seit Jahren zu uns, und ich weiß nicht einmal ihre Namen.“ Nun kann sie die Kundschaft künftig mit Namen begrüßen. „Alles ist besser, als wieder zu machen zu müssen“, ergänzt sie und ist froh, dass es keinen erneuten Lockdown gibt. {furtherread} Manch ein Kunde sei gestresst, fast schon depressiv: „Wir haben immer ein nettes Wort, versuchen die Menschen positiv abzuholen.“ Klar verliere man auch Menschen an das Internet. Doch die meisten Menschen „wissen um den Wert ihrer Stadt“. „Wir stehen zusammen, unsere ganze Region“, findet die Geschäftsfrau: „Wenn die Leute hier rausgehen und gelacht haben, dann ist das schön.“ Stammkunden nehmen’s gelassen „Wir gewöhnen uns an alles“, ruft eine Stammkundin, die gerade hereinkommt. Warum es allerdings bei ihr gefährlicher sein soll als im Supermarkt oder im Buchhandel, erschließt sich Petra Fischer nicht. „Wir haben halt keine Lobby“, meint sie. Auch in Ulrike Schürmanns Stoffgeschäft „Hereinspaziert“ gibt es keine Probleme mit der 2G-Regelung. „Es klappt prima, wir haben keine Probleme“, sagt sie. Ungeimpfte bedient sie an der Ladentür, schließlich seien auch das ihre Kunden. Marie-Luise Hillenbrand vom „Le Chocolat“ kontrolliert ebenfalls die Impfnachweise. Und das, obwohl sie das gar nicht müsste, weil sie zu den Grundversorgern zählt. Viele reagieren positiv „Ich mach es für mich und meine Mitarbeiter. Ich bin fürs Impfen. Viele Geschäfte werden auf der Strecke bleiben durch die Pandemie. Man muss auch einmal Farbe bekennen“, sagt sie. Die meisten Kunden fänden ihr Vorgehen positiv. Es nütze ihr auch nichts, wenn sie öffnen dürfe und alle andere wegen eines Lockdowns schließen müssten. Dann sei entsprechend weniger los in der Stadt, was sich auf ihr Geschäft ebenfalls negativ auswirke. „Also bin ich solidarisch mit denen, die kontrollieren müssen.“ Weniger Kunden hat sie dadurch nicht. Ansonsten drohen Strafen Abgesehen davon: „Meine Gesundheit kann ich mit Geld nicht aufwiegen.“ Gegenüber bei Ernsting‘s Familiy versperrt ein Kleiderständer den Eingang. Sobald ein Kunde den Laden betreten will, wird er kontrolliert und das Hindernis beiseitegeschoben. Eine Kundin aus Fürth zückt gerade ihren Personalausweis und das Handy: „Ich finde das nicht tragisch, das ist doch kein Akt. Das Ganze dauert zwei Sekunden“, sagt sie. Doch es gibt auch ein anderes Beispiel in der Bachgass: In einem Laden wird gar nicht kontrolliert. Es hängt zwar ein Schild an der Tür mit der Aufforderung, beim Betreten die Nachweise vorzuzeigen – doch von sich aus aktiv werden die Verkäuferinnen nicht. Selbst dann nicht, als an der Kasse bezahlt wird. Dabei sind die Strafen, die verhängt werden können, nicht von Pappe. Fast alle befragten Passanten haben kein Problem mit der neuen Vorschrift, selbst wenn sie nicht verstehen, warum es „gefährlicher sein soll, in einer Parfümerie einkaufen zu gehen als im überfüllten Drogeriemarkt um die Ecke“. Ärger über Ungleichbehandlung Nur einer schimpft über die Spaltung der Gesellschaft, prangert die Ungleichbehandlung an und sagt: „Auf die Einzelhändler, die mich nicht reinlassen, kann ich verzichten.“ Auf die Erwiderung, dass die Regelung ja nicht von den Geschäftsleuten, sondern von der Politik erlassen wurde, zuckt er mit den Schultern. Karin Herold-Binz von der Parfümerie lobt ihre Kunden als „sehr diszipliniert und loyal“: „Sie zeigen bereitwillig ihre Nachweise oder tun dies ohne Probleme, wenn man sie anspricht.“ Die Bürger sind informiert Genauso sieht es gegenüber beim Herrenausstatter Wunderle aus. „Die Kunden wissen Bescheid und zeigen alles ohne Probleme vor. Ich bin jeden Tag hier, und es ist noch keiner negativ aufgefallen“, sagt Verkäufer Gianmarco Zampieri. Auffällig ist, dass die befragten Kunden ihre Namen nicht preisgeben wollten: „Nicht beim heiklen Thema Corona, das gibt dann doch wieder einen Shitstorm im Netz, egal, welche Meinung man vertritt. Darauf habe ich keine Lust“, berichtet die Heppenheimerin zur Erklärung. rid/ü

Mehr erfahren