18 neue Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße am Freitag

Handelt es sich um ein diffuses, nicht klar eingrenzbares Infektionsgeschehen in einer hessischen Region, dann müssen die Kommunen die Corona-Regeln aus dem hessischen Präventions- und Eskalationskonzept verfügen. Bei einem nachweislich eng lokalisierten oder klar eindämmbaren Ausbruch, zum Beispiel in einer Einrichtung oder in einer Kommune, können die Maßnahmen auf die betroffene Einrichtung oder Kommune beschränkt werden.

Ab einer Inzidenz von 35 gilt die 3G-Regel (Zutritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen)

- bei körpernahen Dienstleistungen z.B. beim Friseur

- für Gäste in der Innengastronomie

- bei Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangeboten mit mehr als 25 Personen in Innenräumen (auch private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen)

- für Besucher in Einrichtungen der Behindertenhilfe

- für Gäste in Spielbanken und Spielhallen

- beim Einlass in die Innenräume von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in die Innenräume von Sportstätten (außer Spitzen- und Profisport)

- In Hotels und Übernachtungsbetrieben ist ein Negativnachweis bei Anreise und bei längeren Aufenthalten zweimal pro Woche erforderlich

Ab einer Inzidenz von 50 gilt außerdem

- Generelle Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Gedrängesituationen

- Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene). Dies gilt auch für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen. Größere Veranstaltungen sind genehmigungspflichtig.

Ab einer Inzidenz von 100 gilt außerdem unter anderem

- Treffen mit maximal zehn Personen aus verschiedenen Hausständen oder zwei Hausstände erlaubt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Genesene und vollständig Geimpfte zählen nicht mit (entsprechende Empfehlung für private Wohnungen)

- Maskenpflicht in den Schulen auch am Sitzplatz

- 3G-Regel bei Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangeboten auch im Freien

- Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 200 Personen im Freien und 100 Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene)

- FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV (nicht für Kinder unter 16 Jahre)

- 3G-Regel auch im Freien bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Sportstätten (nicht für den Spitzen- und Profisport)

- Zugangsbegrenzung im Einzelhandel

- 3G-Regel auch in der Außengastronomie

- FFP2-Maskenpflicht bei körpernahen Dienstleistungen