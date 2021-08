18 neue Corona-Fälle im Kreis

Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind gestern 18 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (2), Heppenheim (1) und Lorsch (1) sowie aus Bürstadt (2), Fürth (1), Lampertheim (4), Neckarsteinach (3) und Viernheim (4). Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Es gab bisher 329 Opfer. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 11.507 Infektionsfälle registriert worden. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute eine Inzidenz von 54,4 für den Kreis ermittelt. Heute wird dieser Wert leicht sinken. Seitdem der Kreis den Wert von 50 überschritten hat, gilt die zweite Stufe des hessischen Eskalationskonzepts.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis derzeit 31 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten.

803 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 300 970. Insgesamt 7614 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind aufgrund von Datenkorrekturen zwei weniger als am Vortag gemeldet. seg