18-Jähriger stirbt auf der A 67 bei Rüsselsheim

Rüsselsheim. Bei einem Unfall am Mönchofdreieck bei Rüsselsheim ist in der Nacht ein junger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, kam der 18-Jährige auf der A 67 von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug fuhr durch eine Böschung und kollidierte mit der Rückseite der Leitplanke an der Überleitung von der A 60 zur A 67. Dort wurde der Fahrer aus dem Auto auf die Straße geschleudert und von einem Lkw überfahren. Er starb noch an der Unfallstelle.

