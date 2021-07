18-Jährige vermisst / Polizei bittet um Mithilfe

Darmstadt-Dieburg. Die Polizei in Darmstadt (K10) sucht seit dem frühen Freitagmorgen (23.7.) nach der 18-jährigen Jennifer Fitz aus Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Jennifer wurde letztmalig am späten Donnerstagabend (22.7.) an ihrer

Wohnanschrift in der Lutherstraße gesehen. Am Freitagmorgen bemerkten die Familienmitglieder ihr Fehlen und erstatteten eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Seitdem suchen die Polizeibeamten nach der jungen Frau.

© Polizeipräsidium Südhessen

Jennifer Fitz hat braune schulterlange, gelockte Haare und eine sportliche Figur bei einer Körpergröße von 1,68 Meter. Nach ersten Erkenntnissen hat sie die elterliche Wohnung zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Sie führt keinerlei persönliche Gegenstände mit sich. Zu ihrer Bekleidung ist bekannt, dass sie ein graues T-Shirt mit der Aufschrift "Thunder" und möglicherweise "Nike"-Turnschuhe in der Farbe Rosa trägt.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und fragt: Wer hat die junge Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Alle Hinweise nehmen die Polizei (K 10) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.