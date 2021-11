179 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Donnerstag

Coronavirus Hospitalisierungsinzidenz steigt weiter - über 3154 Neuinfektionen

In Hessen ist die Hospitalisierungsinzidenz erneut gestiegen. Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Erkrankten in Krankenhäusern bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums am Donnerstag bei 4,59 nach 4,43 am Vortag.

