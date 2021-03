17-Jähriger wurde aggressiv angebettelt und mit Messer bedroht

Darmstadt. Nach einer versuchten räuberischen Erpressung, die sich am Montag (29.3.) in Darmstadt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eschollbrücker Straße ereignete, hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Kurz vor 12 Uhr hatte der Wohnsitzlose einen 17-Jährigen auf dem Parkplatz angesprochen und auffallend aggressiv um Geld angebettelt. Doch als der Jugendliche verneinte, ließ der Mann nicht locker, lief dem 17-Jährigen hinterher und versuchte, unter Vorhalt eines Taschenmessers seiner Geldforderung Nachdruck zu verleihen. Der Angebettelte rannte hierauf davon und verständigte die Polizei. Diese nahm den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung umgehend fest und brachte ihn in den Gewahrsam. Der Festgenommene musste die Nacht in der Zelle verbringen und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Zudem wurde geprüft, ob der 20-Jährige noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt wird.