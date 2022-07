17-Jähriger am Lampertheimer Bahnhof attackiert und bestohlen

Lampertheim. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Sonntagabend (10.), gegen 20 Uhr, im Bereich der Unterführung am Lampertheimer Bahnhof von vier jungen Männer attackiert und anschließend seiner Bauchtasche samt persönlichen Dokumenten, Handy und Geldbörse beraubt worden. Die vier jugendlichen Unbekannten flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß vom Tatort, wie die Polizei berichtet. Der 17-Jährige wurde durch die Schläge verletzt. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.