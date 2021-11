17-jährige Motorrad-Fahrschülerin schwer verletzt / Rettungshubschrauber im Einsatz

Seeheim-Jugenheim. Am Montagvormittag (15.11.) kam es gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 3098 zu einem Verkehrsunfall mit einer jungen

Motorradfahrerin. Am Eingang des Seeheim-Jugenheimer Ortsteils Ober-Beerbach war die 17-Jährige Fahrschülerin aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Motorrad kippte und verkeilte sich unter der Leitplanke. Die Fahrerin erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Strecke musste im Bereich der Unfallstelle bis 11.10 Uhr von der Polizei gesperrt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

