17 Festnahmen bei länderübergreifendem Kontrolltag der Polizei

Hessen. Bei einem länderübergreifenden Kontrolltag haben Zoll und Polizei in Hessen mehr als 1600 Menschen überprüft. Dabei deckten die Beamten gut 750 mutmaßliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf und nahmen 17 Verdächtige fest, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

Insgesamt waren beim fünften Sicherheitstag der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern am Dienstag hessenweit rund 770 Polizeibeamte im Einsatz.

Überprüft wurden unter anderem öffentliche Plätze, szenetypische Brennpunkte, Gaststätten und Bars, Bahnhöfe und Autobahnen. Dabei fanden die Beamten in gut 50 Fällen Drogen und hielten rund 20 Autofahrer ohne Führerschein an. Zudem entdeckten sie auch verbotene Waffen.