164 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Dienstag

Bergstraße Darmstädter Behörde kontrolliert 3 G am Arbeitsplatz

Seit dem 24. November gilt in Deutschland am Arbeitsplatz die 3 G-Pflicht. Das bedeutet, dass Beschäftigte und ihre Vorgesetzten zu Arbeitsantritt entweder geimpft, getestet oder genesen sein müssen. Die Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren. Die Arbeitsschutzbehörden haben die Aufgabe, die Umsetzung zu kontrollieren. Im Regierungsbezirk Darmstadt überprüften rund 60 Mitarbeiter aller Arbeitsschutzdezernate dieser Tage die Umsetzung der 3 G-Regel und die Ermöglichung des Arbeitens im Homeoffice in einer breit angelegten Aktion. Jutta Flocke, die die Abteilung „Arbeitsschutz“ des Regierungspräsidiums (RP) leitet, sagt dazu: „Mit der 3 G-Regel haben Unternehmen neue Kontroll- und Dokumentationspflichten. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, dürfen nur geimpft, genesen oder getestet an ihren Arbeitsplatz.“ Dafür sei eine systematische Zutrittskontrolle erforderlich, die eine lückenlose Umsetzung der Nachweispflicht zum Status geimpft, genesen oder getestet sicherstellt. Überwachung mit Stichproben Die Arbeitgeber seien für die vollständige Überprüfung der 3 G-Nachweise beim Betreten der Arbeitsstätten verantwortlich. Sie können die Kontrolle auch an geeignete Beschäftigte oder Dritte delegieren. Das System zur Umsetzung der 3 G-Anforderungen, das der Arbeitgeber organisieren und gewährleisten muss, wird entweder vor Ort oder durch schriftliche Anfragen geprüft. Zur Vereinheitlichung wurde eine Checkliste erarbeitet. Die Kontrolle findet in Betrieben, bei Kommunen, bei Landesbehörden und auf Baustellen statt, dabei werden alle Betriebsgrößen überwacht. Die Überwachungen finden stichprobenartig im kompletten Aufsichtsbezirk statt. Im Infektionsschutzgesetz ist die 3 G-Regelung festgelegt, nach der Arbeitgeber und Beschäftigte beim Betreten der Arbeitsstätte entweder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen Testnachweis mit sich führen müssen. Laut Bundesarbeitsministerium dürfen Unternehmen den Impfstatus ihrer Mitarbeiter auch mit der neuen 3 G-Regelung nicht direkt abfragen. Allerdings müssen Arbeitgeber einen Nachweis verlangen, dass eines der drei Gs erfüllt ist. Wer also seinen Impfstatus nicht preisgeben will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Bußgeld droht bei Verstößen Die zuständigen Behörden sind – entsprechend der rechtlichen Regelung des Infektionsschutzgesetzes befugt – vom Arbeitgeber die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu verlangen. Ausnahmen gelten für Betriebe des Gesundheitswesens. Hier ist geplant, dass die Gesundheitsbehörden vor Ort für die Einhaltung von 3 G zuständig sind. Bei Verstößen gegen Kontroll- und Mitführungspflichten von 3 G-Nachweisen ist laut Infektionsschutzgesetz für Arbeitnehmer ein Bußgeldrahmen von bis zu 25 000 Euro vorgesehen. Allerdings, so Jutta Flocke, seien die bisherigen Kontrollen von stationären Betrieben ohne größere Beanstandungen verlaufen – und deren Akzeptanz sei stark ausgeprägt, da sie als wichtig wahrgenommen würden. Bei der Überwachung von Baustellen sind die Ergebnisse der ersten Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des RP Darmstadt heterogener: Von sehr guten Konzepten bis hin zur Unkenntnis der neuen Regelungen wurden die gesamte Bandbreite vor Ort angetroffen. Weitere Kontrollen folgen Bei der Überwachung der 3 G-Anforderungen in Betrieben handelt es um eine neue Aufgabe der Arbeitsschützer. Nach den Schwerpunktüberwachungen der jüngsten Tage und deren Auswertung wird entschieden, in welchem Rhythmus weitere Kontrollen erfolgen müssen. Dies sei auch abhängig von der Gültigkeit der rechtlichen Regelungen, die derzeit bis zum 19. März bestehen, so das Regierungspräsidium Darmstadt. red

