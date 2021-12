160 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Freitag

Coronavirus Intensiv-Pfleger im Heppenheimer Kreiskrankenhaus fühlen sich allein gelassen

Die Lindenfelserin Heike Langer arbeitet seit Juli 2014 als Intensivschwester im Kreiskrankenhaus in Heppenheim. In Zeiten der Pandemie kümmert sie sich zusätzlich zu den regulären Intensiv-Patienten um Covid-Patienten. Wie es sich anfühlt, diese Aufgabe zu stemmen, berichtet sie im Gespräch mit dieser Zeitung. „Einen wirklichen Alltag gibt es bei uns nicht“, erklärt sie. Denn schließlich weiß keiner im Vorfeld, was an einem Tag passiert. Ein paar Konstanten gebe es aber doch. Der Tag fange eigentlich schon zu Hause an, vor dem Spiegel. „Denn wenn man lange Haare hat, muss man sich überlegen, wie man sie hochbindet, damit man auch die Haube aufsetzen kann.“ Die braucht man nämlich, wenn man in das Zimmer eines Covid-Patienten geht. {element} Anders als bei der normalen Arbeitsbekleidung mit FFP2-Maske muss man in den Covid-Boxen eine spezielle Schutzkleidung tragen, eine FFP3-Maske, die besagte Haube, eine Schutzbrille und Handschuhe. Letztere reißen aber schnell. „Deswegen ziehe ich zwei übereinander an“, berichtet sie. {furtherread} Erst dann geht es hinein in die Covid-Box. So nennt man ein Zweibettzimmer auf der Intensivstation, in der die Betroffenen behandelt werden. Hinein geht es durch eine abschließbare Tür mit einer Fensterfront aus Milchglas. Darin ist es ganz schön laut. „Beispielsweise schlägt der Monitor Alarm, weil die Herzfrequenz sinkt oder der Blutdruck nach unten geht.“ Auch wenn der Sauerstoff-Sättigungsclip von Ohr oder Finger abfällt, ertönt ein Piepsen. Viele der Patienten haben Angst Das Beatmungsgerät macht sich bemerkbar, wenn Werte nicht im Zielbereich sind. Es piept, wenn der Beutel mit der Narkoseflüssigkeit erneuert werden muss, oder – im Fall von Nierenversagen – Arbeiten bei der dann eingesetzten Dialyse anfallen. „Die Covid-Boxen sind auch anders temperiert, da die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Im Sommer ist es darin wärmer als außerhalb der Box, jetzt im Winter kälter“, berichtet Langer. Wie bei jedem Patienten beginnt sie mit der Begrüßung. „Die Menschen, die bei uns sind, sind schwerstkrank. Ihre Lungenfunktion ist eingeschränkt bis nicht mehr vorhanden. Sie haben sehr hohes Fieber, ihr Kreislauf ist instabil“, berichtet die Intensivschwester. Dabei gebe es zwei Arten von Beatmung, wie Langer erklärt: „ Die noninvasive – mit einer Maske – und die invasive – beispielsweise durch die Nase oder einen Schnitt.“ Die zweite Variante ist die sogenannte Langzeitbeatmung. „Patienten, die maskenbeatmet werden, brauchen viel Betreuung. Sie sind oft unruhig, ängstlich und sehr gestresst. Sie zu betreuen, ist auch mit viel Zeit verbunden, die man im Alltag meist nicht hat.“ Einige Patienten seien tief sediert. Diejenigen, die nicht invasiv behandelt werden, können sprechen, wenn sie für einen Moment keine Maske tragen. Viele von ihnen wünschen sich dann vor allem eins – Ablenkung. Sei es im Gespräch, oder durch Sendungen und Filme im Fernsehen. „Wenn sie es bedienen können, haben sie auch ihr Handy bei sich, um mit Familie und Freunden zu schreiben. Manche bekommen auch jeden Tag die Zeitung – alles hilft, was den Kontakt nach draußen ermöglicht.“ Zwei Monate lang gepflegt Neben der medizinischen Behandlung muss auch die Grundpflege regelmäßig durchgeführt werden. „Die Patienten müssen beispielsweise täglich gewaschen werden, vor allem bei Fieber. Wir kämmen ihnen außerdem die Haare und flechten auch mal einen Zopf. Zähne putzen ist ganz wichtig, außerdem müssen die Ohren, die Nase und der Intimbereich gereinigt werden.“ Covid-Patienten sind in der Regel nicht nur für ein paar Tage, sondern Wochen auf der Intensivstation, manche sogar Monate, so Langer. „Ein Patient war zwei Monate lang bei uns“, erinnert sie sich. Insgesamt gebe es 13 Betten auf der Station. Die Anzahl der Covid-Patienten variiere je nach Situation. Die Arbeit sei einerseits körperlich anstrengend – wenn Patienten beispielsweise in Bauchlage gebracht werden müssen. Vor allem aber auch psychisch. „Ich habe kein Verständnis für die Position der Impfgegner. Ich frage mich, warum sich mancher Patient nicht hat impfen lassen.“ Gewissensbisse und Schicksale Vor allem sind es auch die Schicksale der Menschen, die sie bewegen. Zum Beispiel, wenn ein Patient stirbt: „Denn die Patienten sterben alleine“, so Langer. Auch komme es vor, dass sich Angehörige schuldig fühlen. „Beispielsweise hatten wir einen Fall, bei dem sich die Enkel schwere Vorwürfe gemacht haben, weil sie ihren Opa besucht haben, er kurze Zeit später infiziert war und dann gestorben ist.“ Doch so schwer es ist, wenn ein Patient stirbt – es muss weiter gehen auf der Intensivstation. „Letztens hatten wir beispielsweise den Fall, dass kurz nach einem Todesfall bereits ein Patient aus Oberhessen per Rettungshubschrauber gebracht wurde. Inzwischen konnten wir ihn wieder heimatnah verlegen.“ Dass Patienten von weit außerhalb verlegt werden, seien bisher nur wenige Fälle. Diese körperlich und geistig anstrengende Arbeit geht nicht spurlos an einem vorbei. „Erst vor kurzem war ich so geschafft und kaputt nach der Arbeit, dass ich nur noch aufs Sofa wollte. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich mit meiner Tochter austauschen kann, wenn mich etwas belastet und umgekehrt. Sie arbeitet ebenfalls auf einer Intensivstation.“ Insgesamt, so Langer, fühlen sie und ihre Kollegen sich jedoch von der Politik im Stich gelassen. Seit Jahren werde am Gesundheitssystem gespart, die Pandemie verschärfe den Personalmangel noch einmal zusätzlich. Eine herausfordernde Zeit „Für uns alle, vor allem aber für die jüngeren Mitarbeiter, ist die jetzige Zeit eine Herausforderung. Wir können nicht wie gewohnt so einfach untereinander oder mit den Angehörigen kommunizieren.“ Dazu kommen Personalmangel und vermehrte Krankmeldungen in der Winterzeit. „Wir versuchen, im Team vieles aufzufangen, und machen zum Beispiel häufigere Teamsitzungen.“ Die versprochene Weihnachtsfeier musste wegen der steigenden Inzidenzen nun doch abgesagt werden. „Verständlich, aber natürlich hatten wir uns auf etwas Abwechslung gefreut. Wir hoffen auf das nächste Jahr.“

Mehr erfahren