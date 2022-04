Am Sonntag, 1. Mai, werden nach zweijähriger Pause die 16. Bachtage im Kreis Bergstraße mit einem Orgelkonzert in St. Georg in Bensheim um 19.30 Uhr eröffnet. Der Gründer und künstlerische Leiter der Reihe, Regionalkantor Gregor Knop, beginnt damit auch seine zyklische Gesamtaufführung der Orgelwerke César Francks, des großen „Organistenmachers“ am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Er

...