157 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Dienstag

Corona-Pandemie Corona-Impfaktion in Gadernheim war nach dreieinhalb Stunden beendet

Sich impfen zu lassen, bedeutet neben Selbstschutz auch, Verantwortung gegenüber anderen zu übernehmen. Gestern bot der Kreis Bergstraße in Gadernheim an, sich im Impfmobil mit dem Impfstoff von Biontech impfen zu lassen. Zwölf Ärzte und Helfer sorgten in der Heidenberghalle dafür, dass alles wie am Schnürchen lief. „Wir sind jetzt durch“, berichtete Susanne Reimund vom Impfmobil gegen 14.30 Uhr. Da war das Impfmobil seit dreieinhalb Stunden im Einsatz. Bis 18 Uhr hätte die Aktion noch fortgeführt werden können, wäre nicht der Impfstoff zur Neige gegangen. Außer Zweit- und Drittimpfungen unter den 150 Personen, die sich impfen ließen, gab es immerhin auch 28 Erstimpfungen. Damit war Reimund durchaus zufrieden. Leider seien viele falsche Informationen über die Corona-Impfungen im Umlauf, die die Bevölkerung verunsicherten, bedauerte Reimund. Rund 83 Millionen Menschen leben in Deutschland, doch prozentual sind es nur wenige, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen sollten. Umso wichtiger sei es, dass alle noch Ungeimpften das Gespräch mit Fachleuten suchten, um sich zu informieren und Termine wie den in Gadernheim wahrnähmen. Nur noch acht Betten frei Aktuell sind es knapp über 67 Prozent der Bevölkerung, die doppelt geimpft ist. Doch es gibt nach wie vor noch zu viele Ungeimpfte, um die Ausbreitung der Infektionswellen zu unterbrechen. Auch deshalb sei es enorm wichtig, dass es die Impfbereitschaft deutlich steige. Bei Covid-19 zeigten die vielen Millionen bisher verabreichten Impfungen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Schädigung durch die Impfung um ein Vielfaches geringer ist, als wenn man die Krankheit bekommt und im ungünstigsten Fall auf der Intensivstation landet. Ob man im Dezember dort noch ein Bett und das lebenswichtige Beatmungsgerät bekommt, ist bei der derzeitigen Entwicklung nicht mehr selbstverständlich. Am Sonntag waren nach dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Betten auf den Intensivstationen 35 belegt. Acht freie Betten sind schnell belegt, wie die Entwicklung der Infektionszahlen zum Beispiel in Thüringen, Sachsen und Bayern zeigt. Inzwischen geistert deswegen nicht nur dort wieder das hässliche Wort der Triage durch die Medien. Triage bedeutet nichts anderes, als dass Ärzte entscheiden müssen, welche Patienten sie bei begrenzten medizinischen Kapazitäten und Ressourcen noch behandeln können und welche nicht. Inzidenz im Kreis auf Rekordniveau Inzwischen müssen zahlreiche Covid-Patienten in andere Kreise oder sogar andere Bundesländer verlegt werden. W wann sich die Situation entspannt, ist nicht nur von der Wetterlage abhängig – im Sommer ist das Virus deutlich weniger aktiv. Es wird auch darauf ankommen, wie viele Bürger sich noch impfen lassen. Selbst wenn eine doppelte Covid-Impfung keinen hundertprozentigen Schutz davor gibt, die Krankheit zu bekommen, so haben komplett Geimpfte ein geringeres Risiko, bei einer Infektion eine intensivmedizinische Betreuung zu benötigen. Die Infektionszahlen im Kreis Bergstraße steigen unterdessen weiter an. Am Sonntag sind den Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) 29 neue Corona-Fälle gemeldet worden, nach 21 am Sonntag davor. Insgesamt sind damit 14 832 Infektionen festgestellt worden. Die Inzidenz – also die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stieg auf einen neuen Rekordwert von 227,3 nach 224,3 am Tag zuvor.

Mehr erfahren