153 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Donnerstag

Corona-Pandemie Gadernheimer Schulleiter Zeiß: "BIsher ist die MPS gut durch die Pandemie gekommen"

Während der vergangenen fast zwei Jahre haben Schulen vieles durchgemacht. In nur kurzen Abständen änderten sich Regeln, Schüler und Lehrer gingen ad hoc zum Homeschooling über und wieder zurück zum Präsenzunterricht, es gab vorgezogene Ferien und es kamen Luftfilter für die Klassenräume ins Gespräch. Im Interview erläutert Alwin Zeiß (BILD: Neu), Leiter der Mittelpunktschule Gadernheim, wie der aktuelle Stand ist. Herr Zeiß, nachdem man im Frühjahr und Sommer deutlich bessere Bedingungen im Klassenzimmer hatte: wie sieht das seit Oktober aus? Alwin Zeiß: Ich denke, wir erfahren nach den Weihnachtsferien, wie lange noch die Maskenpflicht am Platz gültig ist. Im Moment gehen unsere Schülerinnen und Schüler großartig mit der Situation um. Wahrscheinlich sind die Kinder und Jugendlichen da wesentlich flexibler als die Erwachsenen. Was ist eigentlich aus den einmal heiß diskutierten Luftfiltern geworden? Zeiß: Die Anschaffung von Lüftern hängt von der Fensterfläche und der Möglichkeit ab, für eine gute Durchlüftung zu sorgen. In der Sekundarstufe 1 haben wir eine große Fensterfläche auf beiden Seiten der Klassenräume, deshalb sind hier Lüfter nicht notwendig. In der Grundschule sieht es etwas anders aus. Hier haben wir nur auf einer Seite Fenster und können damit kaum für Durchzug sorgen. Deshalb wären hier Lüfter durchaus angebracht. Gab es an der MPS seit dem vergangenen Jahr Kinder, die in Quarantäne mussten? Zeiß: Auch an der MPS gab es Kinder, die positiv getestet wurden. Allerdings sehr, sehr wenige. Toi, toi, toi, ich klopfe auf Holz. Bisher ist die MPS wirklich gut durch die Pandemie gekommen. Man könnte fast meinen, das Virus mache einen Bogen um die Schule. Die Kinder werden an drei Tagen pro Woche getestet. Wie gut hat sich das bei den Kindern eingespielt? Zeiß: Die Kinder gehen auch damit hervorragend um. Das Testen ist schon zur Routine geworden. Wobei es natürlich für die Kleinsten am schwierigsten ist. Da muss man unseren Grundschullehrerinnen wirklich ein großes Kompliment machen, dass sie das so toll mit den Schülerinnen und Schülern hinbekommen. Gerade in den ersten Schulwochen war es für die Erstklässler schon eine Umstellung: Maske und Testen. Wird an der MPS auch ganz offen mit den Kindern über Schutzimpfungen gesprochen? Zeiß: Selbstverständlich sprechen wir mit den Kindern über das Impfen. Es wäre weltfremd, wenn wir einen Bogen um das Thema machen würden. Schule ist auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und uns ist es wichtig, dass wir die Kinder und Jugendlichen für das Leben fit machen. Das funktioniert nicht, wenn wir das richtige Leben aus unserem Unterricht ausklammern. Zumal die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit der Pandemie mit die größten Verlierer sind. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler dazu erziehen, kritisch zu denken, Dinge zu hinterfragen und damit zu mündigen Bürgern zu machen. Gehen Kinder vielleicht sogar pragmatischer mit dem Thema um als viele Erwachsene? Zeiß: Das denke ich schon. Da Kinder und Jugendliche sich sowieso leichter damit tun, sich auf neue Situationen einzustellen als Erwachsene, tun sie sich hier auch leichter und akzeptieren die Situation so, wie sie ist. Aktuell ist das Vorziehen der Weihnachtsferien wieder einmal Thema. Wird das kommen? Zeiß: Ich glaube nicht, dass die Ferien vorgezogen werden. Was bringt es auch, wenn wir drei Tage weniger in der Schule sind? Sollte es doch so kommen, sollte dies spätestens eine Woche vorher mitgeteilt werden, damit gerade die Eltern von kleineren Kindern die Möglichkeit haben, sich Betreuung zu organisieren oder dass wir das in der Schule organisieren können. In einer Umfrage sagten rund 66 Prozent der befragten Eltern, ihre Kinder hätten in der Corona-Zeit Lerndefizite angehäuft. Wie sieht das aktuell an der MPS aus? Zeiß: Die Rückmeldung fast aller Beteiligten bezüglich des letzten Schuljahres war, dass die Defizite im Bereich Stoffvermittlung relativ gering sind. Deshalb werden wir im Schwerpunkt das Geld, das durch das Programm „Löwenstark“ des Kultusministeriums an die Schule gekommen sind, im Bereich Miteinander und Soziales Lernen investieren.

