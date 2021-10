152 neue Corona-Fälle an der Bergstraße in der vergangenen Woche

Bergstraße. Für den Zeitraum von Freitag, 1. Oktober, bis Donnerstag, 7. Oktober hat der Kreis Bergstraße 152 neue Corona-Fälle gemeldet.

Sie verteilen sich auf: Abtsteinach (1), Bensheim (22), Biblis (5), Birkenau (6), Bürstadt (9), Einhausen und Fürth (jeweils 3), Grasellenbach (8), Heppenheim (28), Hirschhorn (2), Lampertheim (17), Lindenfels (2), Lorsch (11), Mörlenbach und Neckarsteinach (jeweils 3), Viernheim (13), Wald-Michelbach (9) und Zwingenberg (7).

Die Mikroskop-Aufnahme einer Zelle (rot), die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert ist. © dpa

Aktuell seien zehn Schulen und eine Kindertagesstätte betroffen. Wie die Pressestelle berichtet, haben alle Altersgruppen aktuell eine Inzidenz von unter 100. Der Anteil der Altersgruppe 0-15 Jahre bei den aktuell Infizierten sei rückläufig im Vergleich zur Vorwoche. Dennoch liege er deutlich über dem Anteil dieser Altersgruppe bei der Betrachtung aller Fälle. Dieselbe Aussage gelte – etwas abgeschwächt – auch für die Altersgruppe 16-20 Jahre.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt bei 1,86, die Inzidenz für den Kreis nach den Werten des RKI liegt aktuell bei 55,0

Corona-konforme Märkte

Wie Heppenheim (wir haben berichtet) plant jetzt auch Darmstadt einen Corona-konformen Weihnachtsmarkt. Dieser soll am 15. November beginnen und nur am Totensonntag aussetzen. Der Markt wird dezentral an mehreren Standorten stattfinden. Insgesamt wird es weniger Stände als üblich geben, zwischen denen mehr Raum und breitere Gänge vorhanden sind. Gastronomiestände müssen die geltenden Corona-Regeln umsetzen, die sich während des Marktes noch verändern können. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Imbiss- und Glühweinanbieter höhere Auflagen an Abstands- und Hygieneregeln befolgen müssen als reine Händler. red