151 neue Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Für den Kreis Bergstraße wurden am Dienstag 151 neue bestätigte Corona-Fälle registriert. Das gab Landrat Christian Engelhardt am Abend bekannt. Wie Engelhardt weiter berichtete, wurden seit dem 6. Dezember in den drei Impfstationen des Kreises 5165 Impfungen durchgeführt; davon 275 Erst-, 169 Zweit- und 4721 Drittimpfungen. Die Inzidenz des Kreises lag laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 324,7 nach 336,9 am Vortag.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen fünf Patienten eine invasive Beatmung benötigen. red