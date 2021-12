151 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Dienstag

Corona Heppenheimer Orthopäde mit Booster-Aktion sehr erfolgreich

„Der Nächste bitte“, schallt es am Sonntagnachmittag aus dem Treppenhaus des Heppenheimer Stadthauses in der Fußgängerzone, und das gefühlt im Sekundentakt. Vor dem Seiteneingang, der normalerweise von den Bediensteten oder Schülern der Musikschule genutzt wird, sorgen Mustafa und Raphael dafür, dass die Aufforderung auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Bestens gelaunt ruft Mostafa den Wartenden zu: „Auf geht‘s. Viel Spaß!“ Mit diesem Mix aus Frohsinn und Tatendrang sorgt das Duo dafür, dass sich keine längeren Menschenschlangen in der Bachgass‘ bilden. Die gilt es derzeit ja bekanntermaßen zu verhindern. Und zugleich tun sie ein gutes Werk für die Allgemeinheit. Denn: Raphael und Mostafa sind quasi die Speerspitze des 16-köpfigen Impfteams, das der Heppenheimer Orthopäde Nawid Hariri auf die Beine gestellt hat. Viele positive Rückmeldungen {element} Seit dem ersten Adventswochenende bietet Hariri, der vor einigen Jahren als Mannschaftsarzt sogar die Bundesligafußballer der TSG Hoffenheim betreut hatte und bis März als Mitglied der FDP-Fraktion auch Abgeordneter im Stadtparlament war, im Untergeschoss des Stadthauses Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus an – im Einvernehmen mit der Stadt. In den Räumen der Musikschule heißt es jetzt: Booster statt Bach oder Beethoven. {furtherread} Schon der erste Eindruck bestätigt am Sonntag die vielen positiven Rückmeldungen, die der Orthopäde und seine Mitstreiter bereits in den sozialen Netzwerken oder auf Google eingeheimst haben – obwohl sowohl der Mediziner als auch die Stadt bislang auf eine größere Präsenz in den Medien verzichtet haben. Hier ist ein kompetentes Team am Start, das noch dazu etwas Stimmung in den zurzeit eher traurigen Alltag bringt. „Das ist eine ganz tolle Aktion. Als Herr Hariri im November bei uns relativ spontan nach Räumlichkeiten angefragt hatte, war das für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU), der selbst am Samstag im Stadthaus „geboostert“ wurde. Seine Stellvertreterin, Erste Stadträtin Christine Bender (SPD), ergänzt: „Jede Impfung zählt! Gerade jetzt, wo es gilt, die vierte Welle zu brechen, und die neue Omikron-Variante aufgetaucht ist.“ Die Räume der Musikschule scheinen derweil gerade am Wochenende für eine groß angelegte Impfaktion prädestiniert, da an diesen Tagen kein Unterricht stattfindet. Zudem waren hier Mitte November auch schon die mobilen Impfteams des Kreises zu Gast. Doch anders als damals, als nur 150 Impfdosen zur Verfügung standen und viele Impfwillige unverrichteter Dinge wieder den Heimweg antreten mussten, hat Hariri offenbar vorgesorgt: Bis zu 800 Dosen kann er nach eigenen Angaben pro Wochenende verimpfen. Am Samstag wurde zunächst das Vakzin von Moderna gespritzt, am Sonntag gibt es dann ausschließlich den Wirkstoff von Biontech/Pfizer, der auch für junge Menschen unter 30 von der Ständigen Impfkommission empfohlen wird. Entsprechend gemischt ist auch die „Kundschaft“. Es klappt besser als anderswo Überhaupt scheint bei Hariri einiges besser zu klappen als andernorts. So berichteten die Heppenheimer Hausärzte unlängst in einem öffentlichen „Brandbrief“ von unzumutbaren Zuständen im Zuge der Corona-Impfungen. Der Impfstoff sei knapp, Termine entsprechend früh ausgebucht. Nicht wenige Patienten müssten deshalb auf Termine im Januar oder Februar vertröstet werden, sofern sie nicht anderweitig versorgt werden können. Für Entlastung sollten nun in erster Linie die drei regionalen Impfzentren des Kreises in Heppenheim, Rimbach und Viernheim sorgen. Doch auch hier sind Termine vergleichsweise knapp, eine Impfung mit dem Vakzin von Biontech war im Heppenheimer Impfzentrum am Sonntag gar nicht mehr buchbar. Bleibt die alles entscheidende Frage, was genau Nawid Hariri anders, womöglich gar besser macht. „Eigentlich gar nichts“, sagt er bescheiden. Seine Frau habe ihn Ende Oktober auf die Idee gebracht, „aber anfangs habe ich noch gezögert.“ Letzten Endes habe er sich doch für das Angebot entschieden, das für ihn vorrangig „einen Dienst an der Bevölkerung“ darstellt. „Und dann habe ich einfach auf Verdacht den Impfstoff bestellt – vielleicht etwas früher als viele Kollegen.“ In Absprache mit der Stadt habe man sich anschließend für eine Online-Terminvergabe über seine Homepage entschieden, sagt Hariri in einer kurzen Impf- und Beratungspause. „Wir können das über unsere Praxis-Koordination steuern, da wir auch in der Praxis fast nur Online-Termine vergeben“, berichtet der Orthopäde, der sich selbst als „durchaus technik-affin“ bezeichnet. In der Privatpraxis im Ärztehaus an der B 3 behandelt er seine Patienten an ein bis zwei Abenden pro Woche – nach dem Dienst als Oberarzt in einer Klinik. Die erwähnte Affinität dürfte auch ausschlaggebend dafür sein, dass Lücken in der Impfkette frühzeitig erkannt werden. Selbst am eigentlich ausgebuchten Sonntagnachmittag schaltet das Team noch einmal ein paar Termine frei – und kommuniziert das nun auch postwendend über die lokalen Facebook-Gruppen. So kommen dann auch Kurzentschlossene noch zu ihrer gewünschten Impfung. Am kommenden Wochenende geht die Impfaktion im Stadthaus in ihre vorerst letzte Runde. Die Termine will Nawid Hariri schon in den nächsten Tagen freischalten. fran

Mehr erfahren