1500 Teilnehmer für "Querdenker"-Demo genehmigt

Darmstadt. Gut eine Woche nach der Demonstration von Tausenden Menschen in Kassel gegen die Corona-Maßnahmen will die Querdenken-Bewegung an diesem Sonntag (28.03.) in Darmstadt protestieren. Für den Protest am Merck-Stadion (13.30 Uhr) sind laut Polizei 1500 Teilnehmer genehmigt. Die Organisation Querdenken 615 wollte zunächst direkt in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Impfzentrums protestieren. Dies verbot die Stadt und verlegte die Kundgebung in den im Südosten der Stadt. Für die Innenstadt sind parallel vier Gegenproteste mit Hunderten Teilnehmern angemeldet. Nach den Bildern aus Kassel mit teils gewalttätigen Auseinandersetzungen wird voraussichtlich in Darmstadt ein starkes Polizeiaufgebot vor Ort sein.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren