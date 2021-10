15 neue Corona-Fälle im Kreis

Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind am Donnerstag 15 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das Robert-Koch-Institut hat für den Kreis eine Inzidenz von 39,9 angegeben.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

600 weitere Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 340 592. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 55,6. Insgesamt 7791 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind fünf mehr als am Vortag.

Die 7-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen in Hessen gibt das Hessische Sozialministerium mit 2,16 an. red

