Südhessen. Einbrecher haben aus einem Betrieb in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) 15 000 Corona-Schnelltests sowie zwei Kisten mit FFP2-Masken gestohlen. Die Unbekannten brachen in der Nacht zum Donnerstag die Tür des Unternehmens auf und drangen in die Räume ein. Nach Angaben der Polizei in Darmstadt entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Von den Dieben fehlte zunächst jede Spur.

