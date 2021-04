1483 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 177,1

Wiesbaden. In Hessen sind binnen 24 Stunden 1483 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das geht aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (Stand 3.09 Uhr) hervor. Es gab weitere neun Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden.

Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, erhöhte sich leicht auf 177,1 nach 176,3 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen damit insgesamt 255 088 Infektionen und 6742 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

In den Regionen wies die Stadt Offenbach mit 299,4 weiter die höchste Inzidenz auf. Über dem Wert von 200 lagen noch fünf Landkreise, sowie die Stadt Kassel. Die niedrigsten Werte wiesen der Werra-Meißner-Kreis (103,3) und der Wetteraukreis (107,3) auf.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren