Bergstraße. Hessen Mobil wird in diesem Jahr Baumaßnahmen in einem Gesamtvolumen von rund 500 Millionen Euro durchführen – allerdings nicht, wie gestern aufgrund eines bedauerlichen Missverständnisses berichtet, allein im Kreis Bergstraße, sondern im ganzen Bundesland. Im Kreis Bergstraße werden vom Hessen Mobil rund 14,5 Millionen Euro in den Straßenbau investiert. red

